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Сегодня, 11:39

Защитник ЦСКА Уэйр — о поражении от «Зенита»: «Мы просто оказались не готовы»

Даниил Аршавский
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Защитник ЦСКА Каспер Уэйр оценил игру команды в матче регулярного чемпионата лиги с «Зенитом» (66:79)

«Сегодня мы просто оказались не готовы. Мы не можем так играть против такого сильного соперника, как «Зенит». Мы постарались вернуться в игру в третьей четверти, но всё-таки у нас не получилось остановить «Зенит», — цитирует Уэйра Legalbet.ru.

ЦСКА лидирует в турнирной таблице с 24 победами в 29 матчах. «Зенит», также одержавший 24 победы, идет 3-м, уступая армейцам по дополнительным показателям.

Источник: Legalbet.ru
Баскетбол
БК Зенит
БК ЦСКА
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