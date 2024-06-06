Канадский баскетболист ЦСКА назвал уровень Единой лиги ВТБ равным лучшим турнирам Европы

Канадский защитник ЦСКА Оливье Ханлан после победы в Единой лиге ВТБ в интервью «СЭ» высказался об уровне российского баскетбольного чемпионата.

«Очень высокий уровень, играть невероятно интересно. Я пришел в Лигу, когда уже начался второй этап чемпионата, когда между собой играли уже только команды из топ-6. И в каждом матче была невероятная борьба, игры были крайне насыщенные. Топ-6 в Единой лиге ВТБ на очень хорошем уровне, на уровне плей-офф Евролиги точно. Так что это очень сильная лига, одна из сильнейших в Европе», — сказал Ханлан.

Канадский защитник присоединился к армейскому клубу в начале весны 2024 года перед играми плей-офф. Ранее Ханлан выступал в Литве, Греции, Турции, Германии и Италии.

«По ходу сезона у ЦСКА были проблемы, но в плей-офф все начинается с чистого листа». Интервью Ханлана