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28 мая 2025, 18:25

Ухов — о «Финале четырех» Евролиги: «Болел за Майка Джеймса»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Защитник ЦСКА Иван Ухов в интервью «СЭ» заявил, что ему понравилась развязка сезона в Евролиге.

— Удалось посмотреть «Финал четырех» Евролиги в ОАЭ?

— С большим удовольствием это сделал. Полуфиналы получились очень интересные. Да, в матче «Монако» — «Олимпиакос» разница в счете составила 10 очков, но чувствовалось такое напряжение, что все могло поменяться буквально за одну-две атаки. Финал тоже получился интересным, хотя и обошлось без концовки.

— За кого переживали?

— Больше за «Монако» — из-за Майка Джеймса. Все-таки он был моим тиммейтом, хорошо общались. Хотелось его поддержать, тем более у него пока нет трофея Евролиги. Второй год подряд Майк выводить свою команду в «Финал четырех», но сделать последний шаг пока не получается.

Чемпионом турнира во второй раз в истории стал турецкий «Фенербахче».

Иван Ухов против Трента Фрейзера в&nbsp;матче &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА (80:82).«Переживал за свое тело, мне есть что терять». Ухов героически успел восстановиться к финалу
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Баскетбол
БК ЦСКА
Иван Ухов
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