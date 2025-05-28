Ухов — о «Финале четырех» Евролиги: «Болел за Майка Джеймса»

Защитник ЦСКА Иван Ухов в интервью «СЭ» заявил, что ему понравилась развязка сезона в Евролиге.

— Удалось посмотреть «Финал четырех» Евролиги в ОАЭ?

— С большим удовольствием это сделал. Полуфиналы получились очень интересные. Да, в матче «Монако» — «Олимпиакос» разница в счете составила 10 очков, но чувствовалось такое напряжение, что все могло поменяться буквально за одну-две атаки. Финал тоже получился интересным, хотя и обошлось без концовки.

— За кого переживали?

— Больше за «Монако» — из-за Майка Джеймса. Все-таки он был моим тиммейтом, хорошо общались. Хотелось его поддержать, тем более у него пока нет трофея Евролиги. Второй год подряд Майк выводить свою команду в «Финал четырех», но сделать последний шаг пока не получается.

Чемпионом турнира во второй раз в истории стал турецкий «Фенербахче».