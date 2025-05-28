Ухов об опеке Бэйкона: «В большинстве атак против Бэйкона защищается Астапкович»

Защитник ЦСКА Иван Ухов в интервью «СЭ» рассказал, как московская команда собирается играть против MVP регулярки Дуэйна Бэйкона в финальной серии Единой лиги ВТБ.

— Андреас Пистиолис на пресс-конференции сказал, что удивлен тому, что Дуэйн Бэйкон не играет в НБА. Каково ему противостоять?

— Человек умеет многое на площадке. Не только бросать с дистанции с хорошим процентом, но имеет в своем арсенале проход в обе стороны. Если знаешь слабые стороны оппонента, то можешь подловить его на них. Тут же человек индивидуально хорошо готов, есть талант и физические данные, чтобы делать тяжелые броски. В таком случае остается только сквозь зубы стараться сдерживать Бэйкона и не дать ему почувствовать свою игру. Если не дать ему разбросаться, то будет совершенно другая картина игры. В первой половине нам это удалось.

— За счет чего удалось его остановить? Постоянно сдваивались на Дуэйне, была хорошая подстраховка?

— Не будем раскрывать всех секретов. Серия не закончена, вся борьба еще впереди. Будем показывать на играх, как защищаться против лидера «Зенита». Сами все увидите.

— Тяжело без Никиты Курбанова, сломавшего руку в полуфинальной серии с УНИКСом?

— Никита очень добавлял нам сил именно в игре против таких исполнителей, как Дуэйн. Он отлично развит физически, очень умный, за счет габаритов может защищаться с первой по пятую позицию. Это большая потеря, но мы стараемся компенсировать отсутствие Никиты повышенной самоотдачей. Большая доля выпадает на Антона Астапковича, который много защищается против Бэйкона. Я тоже выхожу с третьей позиции.

В первом матче финальной серии Бэйкон набрал 28 очков.