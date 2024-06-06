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Сегодня, 22:37

Защитник ЦСКА Ханлан назвал УНИКС серьезным соперником

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Баскетболист ЦСКА Оливье Ханлан в интервью «СЭ» поделился своими эмоциями после победы в финале Единой лиги ВТБ над УНИКСом (4-1) и рассказал об уровне сопротивления соперника.

«УНИКС — отличная команда. Это чемпионы прошлого года, вы о чем! Конечно, это серьезный соперник и борьба была напряженной. У них много сильных игроков, были близкие напряженные игры, так что серия получилась интересная и насыщенная. Мы были сильнее в отдельных моментах, что и позволило уйти в отрыв, обеспечить ту самую разницу по счету», — сказал Ханлан.

Канадский защитник присоединился к армейскому клубу в начале весны 2024 года перед плей-офф.

«По ходу сезона у ЦСКА были проблемы, но в плей-офф все начинается с чистого листа». Интервью Ханлана

Баскетбол
БК УНИКС
БК ЦСКА
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