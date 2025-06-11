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Защитник ЦСКА Аврамович назвал прошедший сезон одним из лучших в карьере: «Я влюбился в Россию»

Константин Белов
Корреспондент

Защитник ЦСКА Алекса Аврамович в разговоре с «СЭ» поделился эмоциями от прошедшего сезона.

«Это один из самых лучших сезонов в моей карьере. Сначала я завоевал со сборной Сербии бронзу на Олимпийских играх в Париже, потом приехал в ЦСКА, в одну из самых лучших команд в Европе, и здесь выиграл два трофея. Я влюбился в Россию, мне здесь все очень понравилось», — сказал Аврамович «СЭ».

ЦСКА в этом сезоне в 12-й раз стал победителем Единой лиги ВТБ.

30-летний Аврамович в сезоне-2024/25 в среднем набирал 12,3 очка, 2,7 подбора и 3,3 передачи.

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Баскетбол
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Алекса Аврамович
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