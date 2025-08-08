Баскетбол
8 августа, 08:36

Защитник Брендан Адамс перешел в «Парму»

Павел Лопатко

«Парма» объявила о переходе разыгрывающего защитника Брендана Адамса. Соглашение с 25-летним американцем рассчитано на сезон-2024/25.

В сезоне-2024/25 защитник дебютировал в Единой лиге ВТБ за «Самару». В 16 матчах он набирал в среднем 14,6 очка, 2,1 подбора и 4 передачи за 28 минут игрового времени.

В декабре 2024 года баскетболист перешел в израильский «Хапоэль Холон», где его статистика составила 11 очков, 2,8 подбора, 3,4 передачи за 26 минут на паркете.

Также Адамс играл за латвийский ВЭФ и турецкую «Дарушафаку».

Источник: БК «Парма»
БК Парма (Пермь)
