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24 апреля, 23:55

Игорок «Зенита» Захаров: «Тоже будем готовить свои сюрпризы для «Пармы»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Защитник БК «Зенит» Денис Захаров в комментарии для «СЭ» подвел итоги второго матча с «Пармой» в плей-офф Единой лиги ВТБ (92:79). Сине-бело-голубые защитили преимущество своей площадки, выиграв оба матча в Санкт-Петербурге.

«Рады одержать эту нелегкую победу. После первой игры мы имели одинаковое время для восстановления, поэтому были в равных условиях. Так что, несмотря на тяжелую игру, рады победить. Евгений Пашутин обещал сюрпризы в Перми? Тоже подготовим свои сюрпризы. Знаем, что у них шумный зал, поэтому будем выходить с максимальным настроем.

Была ли расслабленность с нашей стороны после легкой победы в первом матче? Да нет, расслабления, мне кажется, не может быть на этом уровне, на этой стадии сезона. Просто все равно в составе «Пармы» тоже, так сказать, хорошие игроки. Сложно удерживать их всю игру на 4-6 очках за четверть. В какой-то момент они попали свои броски, а мы потеряли преимущество, не забили — это баскетбол», — отметил «СЭ» Денис Захаров.

Третья игра серии состоится в воскресенье, 27 апреля.

БК Зенит
БК Парма (Пермь)
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