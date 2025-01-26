Защитник БК ЦСКА Ухов признался, что этот сезон для команды тяжелее предыдущего

Атакующий защитник московского ЦСКА Иван Ухов высказал мнение об игре команды в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ.

«Конечно, есть ощущение, что сезон складывается тяжелее предыдущего. В том году мы не были победителями лиги, а сейчас мы — действующие чемпионы. Каждая команда хочет обыграть нас. Еще и сезон стал длиннее, чем прошлогодний. Поэтому разница чувствуется.

Но мы на каждый матч настраивается с одинаковой мотивацией, чтобы показывать тот баскетбол, который мы хотим видеть», — сказал Ухов Legalbet.

После 27 матчей ЦСКА возглавляет турнирную таблицу Единой лиги ВТБ, в активе красно-синих 23 победы и четыре поражения.