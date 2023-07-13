Защитник Андрей Топтунов перешел в «Енисей»

«Енисей» объявил о переходе разыгрывающего защитника Андрея Топтунова.

Срок соглашения с 20-летним баскетболистом не сообщается.

«Енисей» — это отличная возможность сделать шаг вперед в карьере, так что я благодарен руководству за данную возможность, — цитирует пресс-служба клуба Топтунова. — Клуб планирует омолаживать состав, уходить в перестройку — для меня сейчас это наилучший вариант. Работы много, нужно по максимуму поднимать все аспекты своей игры. Постараюсь быть полезным на обеих сторонах площадки, дать команде нужную энергию. Вместе мы постараемся выполнить поставленные задачи руководства клуба".

В минувшем сезоне баскетболист принял участие в 11 матчах за основу «Зенита» в Единой лиге ВТБ — 1,5 очка, 1,1 передачи. Еще 11 встреч провел в суперлиге со средней статистикой — 13,3 очка, 2,6 передачи, 4,6 подбора и 1,2 перехвата за 26 минут на паркете.