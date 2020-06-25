Захаров берет пример с Уэстбрука

Атакующий защитник «Зенита» Денис Захаров в интервью «Известиям» отметил, что ему импонирует игра Расселла Уэстбрука из «Хьюстона». Также он пообещал исполнять данки в составе команды из Санкт-Петербурга.

— Если ли игрок, на которого вы бы хотели быть похожи?

— Идеала нет, но мне импонирует стиль Расселла Уэстбрука. Его агрессия, огонь в глазах. А так, если брать игровые моменты, то стараюсь у всех учиться по чуть-чуть. Брать самое лучшее и добавлять в свой арсенал.

— Порадуете болельщиков сине-бело-голубых данками?

— В позапрошлом сезоне частенько забивал сверху. Постараюсь сделать что-то подобное и в форме «Зенита».