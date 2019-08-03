Юшкявичюс стал игроком "Пармы"

Атакующий защитник сборной Литвы Адас Юшкявичюс продолжит карьеру в Единой лиге ВТБ. "Парма" договорилась с 30-летним литовцем об однолетнем контракте. Соглашение будет заключено после прохождения игроком медицинского обследования.
К "ПАРМЕ" присоединился литовский атакующий защитник Адас Юшкавичюс @adas_juskevicius (193 см, 90 кг, 30 лет).🔥 ⠀ Соглашение рассчитано до конца сезона и вступит в силу после прохождения игроком медосмотра. ⠀ Литовский снайпер обладает большим опытом выступления на высочайшем уровне. За его плечами – игры в рамках Еврокубка, Лиги чемпионов ФИБА, Литовской баскетбольной лиги, Бундеслиги, в высшем испанском дивизионе Лиге ACB, во французской лиге НБЛ Про А, а также в Единой Лиге ВТБ. ⠀ За свою карьеру он успел выступить за такие известные европейские клубы как: «Жальгирис», «Летувос Ритас», «Литкабелис», «Бремерхафен», «Галатасарай», «Сарагоса» и «Нантер». ⠀ Также в активе Адаса опыт выступления за национальную сборную, серебряная медаль Чемпионата Европы по баскетболу среди юношей до 20 лет, звание MVP 5-го тура Еврокубка 2017г. и победы в чемпионатах Литвы. ⠀ Сезон 2018/2019 Адас провел во французском «Нантере», набирая в среднем 10,8 очков, 1,8 подбора, 2,1 передачи за 21,5 минут во французской лиге НБЛ Про А. В Лиге чемпионов ФИБА его показатели составили 11 очков, 2,8 подбора и 2,7 передачи в 20 матчах. ⠀ Добро пожаловать, Адас! 👏 #parmabasket