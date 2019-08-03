Юшкявичюс стал игроком "Пармы"

Атакующий защитник сборной Литвы Адас Юшкявичюс продолжит карьеру в Единой лиге ВТБ. "Парма" договорилась с 30-летним литовцем об однолетнем контракте. Соглашение будет заключено после прохождения игроком медицинского обследования.