Юнас Йеребко не сможет выступать за сборную Швеции из-за перехода в ЦСКА

Баскетболист Йеребко не сможет выступать за сборную Швеции из-за перехода в ЦСКА

Шведская федерация баскетбола приняла решение не включать форварда Юнаса Йеребко в состав национальной сборной в связи с тем, что он подписал контракт с ЦСКА, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу шведской федерации.

«В настоящее время ЦСКА исключен из международных соревнований и участвует лишь в играх российской лиги, что является одной из санкций против России», — приводит ТАСС текст заявления организации.

В шведской федерации отметили, что «игрок сборной является представителем шведского баскетбола», в связи с чем Йеребко не может быть включен в состав национальной команды.

Вчера, 30 марта ЦСКА объявил о заключении контракта с Йеребко до конца сезона-2021/22.