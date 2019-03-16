Янис Тимма: "Мне лучше играть, чем сидеть на скамейке, поэтому я в "Химках"

Новичок "Химок" Янис Тимма в первом интервью клубной пресс-службе рассказал о том, как покинул "Олимпиакос" и поделился планами на остаток сезона. Ранее он уже выступал в России за "Зенит".

– Летом 2018 года вы перешли в "Олимпиакос" к Дэвиду Блатту, но не стали игроком основы. Как произошло ваше расставание с "Олимпиакосом"?

– Интересно. Расставание было интересным. Все случилось внезапно, в самом конце. Я смотрю на это позитивно, потому что сейчас у меня будет возможность выходить на площадку и играть. Тренер "Олимпиакоса" не видел меня ни в составе, ни в ротации, а мне лучше играть, чем сидеть на скамейке. Поэтому я здесь, в "Химках". Это хороший амбициозный клуб, и мы постараемся удержаться в Евролиге на будущий сезон.

– Решение "Олимпиакоса" стало для вас неожиданностью?

– Вовсе нет, ведь без моего согласия ничего бы не произошло.



– Что думаете о "Химках" и текущем сезоне команды?

– Специально за "Химками" я не следил, но очевидно, что сезон для команды складывается трудно, много травм, изменения в составе, новый тренер… Очень сложно делать это во время сезона, но Римас Куртинайтис добавил новых игроков, заполнил "пустые места" в команде, у него свое понимание игры, и до плей-офф Единой Лиги ВТБ у нас еще есть время, мы будем в форме. Думаю, все будет хорошо.