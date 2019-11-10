Янис Стрелниекс: «У ЦСКА все хорошо»

Защитник ЦСКА Янис Стрелниекс подвел итоги матча Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубанью» (81:72).

— Игра была сложная, потому что «Локомотив-Кубань» — очень хорошая команда, — заявил Стрелниекс. — Мы играли в пятницу, потом возвращались — было тяжело. Мы сделали, что должны были для победы. Так что у нас все хорошо. (Евгений Белоусов)

Единая лига ВТБ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков