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Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

Янис Стрелниекс: «У ЦСКА все хорошо»

23:14
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Защитник ЦСКА Янис Стрелниекс подвел итоги матча Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубанью» (81:72).

— Игра была сложная, потому что «Локомотив-Кубань» — очень хорошая команда, — заявил Стрелниекс. — Мы играли в пятницу, потом возвращались — было тяжело. Мы сделали, что должны были для победы. Так что у нас все хорошо. (Евгений Белоусов)

Единая лига ВТБ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

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