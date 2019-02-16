Янари Йоэсаар заменит Джалена Рейнольдса в "Звездах мира" на Матче звезд Лиги ВТБ

Защитник "Калева" Янари Йоэсаар заменит в составе "Звезд мира" центрового "Зенита" Джалена Рейнольдса, который пропустит завтрашний Матч звезд по личным обстоятельствам, информирует официальный сайт Единой лиги ВТБ.

25-летний Йоэсаар – один из лидеров эстонского "Калева". В среднем за 25 минут на площадке защитник набирает 8,9 очка, 5,8 подбора, 1,2 передачи и 1,2 перехвата. Йоэсааар также примет участие в конкурсе данков, который пройдет в большом перерыве.

Итоговые составы на Матч звезд:

"Звезды России": Виталий Фридзон, Дмитрий Кулагин (оба – "Локомотив"), Иван Стребков ("Нижний Новгород"), Евгений Воронов ("Зенит"), Никита Михайловский ("Автодор"), Сергей Моня ("Химки"), Джоэль Боломбой, Андрей Воронцевич (оба – ЦСКА), Артем Клименко (УНИКС), Артем Забелин ("Автодор"), Никита Курбанов (ЦСКА), Дмитрий Хвостов ("Локомотив").

"Звезды мира": Серхио Родригес, Нандо Де Коло (оба – ЦСКА), Джамар Смит (УНИКС), Кендрик Перри ("Нижний Новгород"), Энтони Клеммонс ("Астана"), Перрин Бьюфорд ("Автодор"), Янари Йоэсаар ("Калев"), Морис Ндур (УНИКС), Джордан Мики ("Химки"), Дорелл Райт ("Локомотив"), Рашард Келли ("ПАРМА"), Диэнджело Харрисон ("Енисей").