«Я на свободе». Генменеджер «Нижнего Новгорода» Панов опроверг информацию об аресте

Генеральный менеджер «Нижнего Новгорода» Сергей Панов прокомментировал информацию о том, что против него возбудили уголовное дело (ст. 286 УК РФ).

На сайте СК РФ по Нижегородской области появилась официальная информация о возбуждении уголовного дела по факту превышения должностных полномочий в областном министерстве спорта. По данному вопросу в следственное управление СК РФ по Нижегородскому региону был вызван генеральный менеджер БК «Нижний Новгород» Сергей Панов. На данный момент он отпущен.

«Первое, что я хочу сказать, — я на свободе, и все сообщения в прессе о моем аресте не соответствуют действительности. Следственный комитет РФ по Нижегородской области, действительно, проводит проверку по озвученному в СМИ факту. Я уверен в профессионализме сотрудников наших органов и надеюсь, в ближайшее время истина будет установлена. Все сотрудники БК «Нижний Новгород» работают в обычном режиме: готовимся к новому сезону, ведем переговоры с игроками. Самочувствие экипажа нашего корабля бодрое», — приводит слова Панова пресс-служба «Нижнего Новгорода».