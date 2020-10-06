Выездной матч «Енисея» против «Пармы» будет перенесен

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией «Енисей» обратился в Единую лигу ВТБ и «Парму» с просьбой рассмотреть возможность переноса выездного матча, который назначен на 9 октября, сообщает сайт клуба. Руководство лиги и пермский клуб пошли на встречу, новая дата находится в процессе согласования сторон.

«Парма» делит арену с хоккеистами, поэтому пока рассматриваем варианты по новой дате, точно поймем до конца недели, скорее всего игра состоится в ноябре. Заболевшие проведут 14 дней на самоизоляции, всех остальных, в связи со сложившейся ситуацией было принято решение перевести на карантин. Это необходимо для того, чтобы понаблюдать за развитием и распространением инфекции и исключить контакты. В течении этой недели будет проведено очередное тестирование, и мы продолжим работать в штатном режиме. На данный момент у всех заболевание протекает в легкой форме", — заявил директор «Енисея» Владимир Петроковский.