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Сегодня, 18:34

Вяльцев уверен, что Швед не мог сам спровоцировать конфликт

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Бывший игрок БК «Химки» Егор Вяльцев прокомментировал для «СЭ» нападение на атакующего защитника ЦСКА Алексея Шведа.

«Об этом сейчас тяжело говорить. Это все ужасно. Комментарии здесь излишни. Алексей не мог сам спровоцировать конфликт. Он абсолютно неконфликтный человек», — сказал Вяльцев корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Во вторник пресс-служба ЦСКА сообщила, что Швед стал жертвой нападения, в результате которого получил черепно-мозговую травму. Позднее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полиция проводит проверку по факту инцидента.

БК ЦСКА
Алексей Швед
Егор Вяльцев
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