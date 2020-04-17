Президент ЦСКА Андрей Ватутин рассказал, как команда переживает вынужденную паузу в сезоне. Ранее Единая лига ВТБ и Евролига были прерваны из-за пандемии коронавируса.

— Вы что угодно можете делать дома, но нужны другие условия, — цитирует Ватутина РБК. — Тренировки дома — для профессионального спортсмена это мало. Все устали отдыхать. Тренеры устали придумывать новые комбинации. Спортсмены отдали уже все, что можно, своим женам и детям. Важно сохранять оптимизм, держать нервы в кулаке.

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в мире достигло 2 227 480 человек. Зафиксировано 152 979 летальных исхода от инфекции, вылечились 568 175 человек. По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 32 008 человек. 2 590 выздоровели, 273 умерли.