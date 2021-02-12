Все билеты на Матч звезд Единой лиги ВТБ проданы

Единая лига ВТБ распродала все билеты на Матч всех звезд-2021, сообщила пресс-служба лиги в Twitter. Игра состоится 14 февраля на «ВТБ Арене» в Москве, начало в 16:00.

Концепция пятого подобного шоу в истории турнира будет связана с празднованием Дня всех влюбленных. Об этом в интервью «СЭ» рассказала генеральный директор Лиги ВТБ Илона Корстин.

Из-за коронавирусных ограничений на игру было выделено 50% от возможной вместимости арены. На Матче звезд зрители увидят конкурсы трехочковых бросков и слэм-данков, а также игру сборной звезд России и сборной звезд мира.