Все билеты на Матч звезд Единой лиги ВТБ проданы
Единая лига ВТБ распродала все билеты на Матч всех звезд-2021, сообщила пресс-служба лиги в Twitter. Игра состоится 14 февраля на «ВТБ Арене» в Москве, начало в 16:00.
Концепция пятого подобного шоу в истории турнира будет связана с празднованием Дня всех влюбленных. Об этом в интервью «СЭ» рассказала генеральный директор Лиги ВТБ Илона Корстин.
Из-за коронавирусных ограничений на игру было выделено 50% от возможной вместимости арены. На Матче звезд зрители увидят конкурсы трехочковых бросков и слэм-данков, а также игру сборной звезд России и сборной звезд мира.
#SOLDOUT ?? Всё билеты на Матч всех звезд 2021 распроданы!— VTB League (@VTBUL) February 12, 2021
Внимание, остерегайтесь перекупщиков — билеты, приобретенные на неофициальных билетных площадках Лиги могут оказаться недействительны при проходе на арену!
Ждём всех на ВТБ Арене 14 февраля! pic.twitter.com/QW6cBOBS1v
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