Врач ЦСКА умер от заболевания, вызванного коронавирусом

Врач ЦСКА Роман Абжелилов умер от вызванных коронавирусной инфекцией осложнений на 45-м году жизни. У доктора остались жена и двое детей.

«Сегодня не стало нашего доброго и всегда отзывчивого друга, коллеги, блестящего доктора и отличного семьянина Романа Абжелилова. Его организм отчаянно боролся, но так и не сумел справиться с осложнениями здоровья, вызванными коронавирусной инфекцией...

Роме было 44 года. У него остались жена и двое детей.

Покойся с миром, друг. Глубочайшие соболезнования родным и близким от всех армейцев, и всех тех, кому Роман помог справиться с проблемами со здоровьем... Он был прекрасным человеком и всеобщим любимцем... Это большая потеря для всех нас...» - говорится в сообщении на сайте московского клуба.