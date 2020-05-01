Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

Врач баскетбольного ЦСКА госпитализирован в больницу в Коммунарке

21:27
Роман Абжелилов. Фото БК ЦСКА
Роман Абжелилов. Фото БК ЦСКА
Теги:

Врач баскетбольного ЦСКА Роман Абжелилов госпитализирован в больницу в Коммунарке, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу армейцев. Причины не называются.

— Роман Абжелилов действительно госпитализирован в Коммунарку. Мы все переживаем за него, желаем скорейшего выздоровления и возвращения домой, — говорится в сообщении ЦСКА.

По данным Роспотребнадзора, на день 1 мая в России зарегистрировано 114 431 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1 169 летальных исходов, выздоровели 13 220 человек.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8385903

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир