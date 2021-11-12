Воронцевич заявил, что в его сердце ЦСКА всегда будет занимать особое место

Тяжелый форвард казанского УНИКСа Андрей Воронцевич в интервью «СЭ» рассказал о своих эмоциях во время прошлого матча Единой лиги ВТБ между клубом из Татарстана и ЦСКА. Воронцевич ранее выступал за московский ЦСКА с 2006 по 2020 год.

«Естественно, я был рад увидеть моих друзей. ЦСКА — большая часть моей жизни, огромная часть моей карьеры прошла именно в этом клубе. Но я понимаю, что это спорт, это бизнес. И моя дружба с игроками, тренерами, руководством никак не может отменять моего желания победить. Для меня каждый соперник — это прежде всего новая жизнь и новая история. И каждый раз мне хочется побеждать. Сейчас моя жизнь связана с УНИКСом, и я хочу помогать Казани. Моя мотивация связана с желанием достичь успеха с новым клубом. Зуб я ни на кого не точу и благодарен ЦСКА за долгие годы игры в этом клубе. Отношусь к ЦСКА с любовью и уважением. Они всегда в моем сердце, для них есть особое место», — сказал Андрей.

Отметим, что в последней игре победил УНИКС (69:64) и занял первое место в турнирной таблице регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«В команде ощущаю себя старшим научным сотрудником». Воронцевич — об успехах УНИКСа и планах играть до 80 лет