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Воронцевич рассказал, когда планирует завершить свою игровую карьеру

12:25
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Тяжелый форвард казанского УНИКСа Андрей Воронцевич в интервью «СЭ» рассказал о своих планах продолжать игровую карьеру настолько долго, насколько это будет возможно.

Сейчас баскетболисту 34 года. Он выступал еще за сборную России на Олимпиаде-2008.

«Вопрос, как будет хватать здоровья. И как пойдет игра. Винс Картер играл до 42 лет, Дирк Новицки — до 40. Так что я еще молодой! Хочется продолжать и продолжать. У меня есть земляки, которые становились олимпийскими чемпионами за 50 лет. Надеюсь, что баскетбол в моей жизни никогда не закончится. Играть можно и до 80 лет по любителям, почему нет? УНИКС для меня новый вызов, надеюсь, что мои опыт и игра помогут команде. Желания играть у меня выше крыши. Я искренне обожаю баскетбол и хочу заниматься любимым делом. Настолько долго, насколько позволит мне жизнь. В душе я всегда молодой! Назову себя старшим научным сотрудником команды», — сказал Андрей.

С 2006 по 2020 год Воронцевич выступал за ЦСКА, сезон-2020/21 баскетболист провел в «Нижнем Новгороде».

«В команде ощущаю себя старшим научным сотрудником». Воронцевич — об успехах УНИКСа и планах играть до 80 лет

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Рустам Имамов все материалы автора
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