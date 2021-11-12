Воронцевич прокомментировал кризис ЦСКА. Клуб проиграл пять матчей подряд впервые за 20 лет
Тяжелый форвард казанского УНИКСа Андрей Воронцевич в интервью «СЭ» прокомментировал неудачные выступления московского ЦСКА. Армейцы проиграли пять матчей подряд во всех турнирах впервые с сезона-2000/01.
Воронцевич ранее выступал за ЦСКА с 2006 по 2020 год.
«Трудно судить из Казани. Я не в рядах клуба, у меня неполная картина происходящего. Это спорт, постоянно побеждать невозможно. Понимаю, что есть объективные причины. Это травмы, сейчас уже возвращаются Шенгелия и Милутинов. Могу пожелать им только побыстрее справиться со сложностями. Тренерам пожелал терпения и удачи. Мы обнялись, поговорили немного. Времени было в обрез, у армейцев практически сразу был выезд. Пожелал здоровья Ухову и Хоменко. С ребятами, с которыми играл, всегда держу связь», — сказал Воронцевич.
В последней игре с ЦСКА победил УНИКС (69:64) и занял первое место в турнирной таблице регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
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