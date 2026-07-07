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7 июля, 15:48

Воронцевич продолжит выступать за «Зенит» в сезоне-2026/27

Сергей Ярошенко

«Зенит» и форвард Андрей Воронцевич активировали опцию продления контракта, сообщает пресс-служба петербургского клуба.

Соглашение с 39-летним баскетболистом будет действовать в сезоне-2026/27. Предстоящий сезон станет для Воронцевича третьим в составе сине-бело-голубых.

В сезоне-2025/26 форвард провел 56 матчей, в среднем набирая 5,6 очка, делая 2,7 подбора и 1,1 передачи за 19 минут на площадке.

Воронцевич перешел в «Зенит» летом 2024 года. Ранее он выступал за ЦСКА, «Пари Нижний Новгород» и УНИКС.

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Баскетбол
БК Зенит
Андрей Воронцевич
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