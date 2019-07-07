Воронцевич открыл бутылку броском мяча. Сможете повторить?

Форвард ЦСКА Андрей Воронцевич поучаствовал в популярном флешмобе bottlecapchallenge. Люди по всему миру пытаются открыть пластиковую бутылку ударом ногой с разворота. Некоторые - например, футболист "Манчестер Юнайтед" Поль Погба - умудрились открыть даже две бутылки.

Воронцевич пошел дальше и открыл бутылку прицельным броском баскетбольного мяча.

Ранее хоккеист "Ак Барса" Данис Зарипов смог проделать похожий трюк броском шайбы.