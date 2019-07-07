Воронцевич открыл бутылку броском мяча. Сможете повторить?

Форвард ЦСКА Андрей Воронцевич поучаствовал в популярном флешмобе bottlecapchallenge. Люди по всему миру пытаются открыть пластиковую бутылку ударом ногой с разворота. Некоторые - например, футболист "Манчестер Юнайтед" Поль Погба - умудрились открыть даже две бутылки.
Воронцевич пошел дальше и открыл бутылку прицельным броском баскетбольного мяча.
Ранее хоккеист "Ак Барса" Данис Зарипов смог проделать похожий трюк броском шайбы.
Кто сможет повторить? 🧐#bottlecapchallenge #CSKAbasket pic.twitter.com/hubqICa9zI— CSKA Moscow (@cskabasket) 7 июля 2019 г.
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