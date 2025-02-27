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27 февраля 2025, 00:36

Воронцевич назвал лучшего тренера сборной России за все время

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Форвард «Зенита», трехкратный чемпион Евролиги Андрей Воронцевич назвал лучшего тренера в истории баскетбольной сборной России.

«Давайте Блатта назовем. Хотя тоже мне очень симпатичен Евгений Юрьевич Пашутин, мне очень симпатичны Базаревич Сергей Валерьянович, Василий Николаевич Карасев. Я вот, наверное, такой свободы, как у Карасева, не чувствовал. Вот он просто влюбил меня в себя. Просто в нем души не чаял. Бегал, особенно после Мессины, когда тебя вот в узде держат, а тут тебе дают свободу. Василий Николаевич говорит: «Свободно, делай, что хочешь». Разве такое может быть? Ну вот бывает, тогда я прям влюбился в него сразу», — цитирует Воронцевича официальный сайт сине-бело-голубых.

Со сборной России 37-летний форвард стал бронзовым призером Евробаскета-2011, который проходил в Литве.

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Баскетбол
БК Зенит
Андрей Воронцевич
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