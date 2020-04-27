Воронцевич хотел бы остаться в ЦСКА. Он провел в команде 14 сезонов

Форвард ЦСКА Андрей Воронцевич летом станет свободным агентом. Им интересуются несколько команд, но он хотел бы остаться в московской команде, сообщают «Известия». С большой долей вероятности ему придется пойти на понижение зарплаты, его контракт входит в топ-5 платежной ведомости клуба.

Воронцевич провел уже 14 сезонов за ЦСКА и является рекордсменом команды по количеству сыгранных матчей в Евролиге (274) и Единой лиге ВТБ (262).

— Разговоры о продлении контракта велись еще в течение сезона, но, учитывая сложившуюся ситуацию, рынок замер, — сказал агент игрока Бурган Назиров. — Сейчас все находятся в подвешенном состоянии, но в целом интерес к Андрею достаточно высокий. У нас есть несколько предложений от других клубов, но в приоритете — остаться в ЦСКА. Для него это практически родная команда, где Воронцевич сформировался как игрок и личность.