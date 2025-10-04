Баскетбол
4 октября, 23:00

Воронцевич достиг отметки в 1000 попаданий за карьеру в Единой лиге ВТБ

Алина Савинова

Тяжелый форвард «Зенита» Андрей Воронцевич реализовал 3 броска с игры в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против УНИКСа (77:104).

Как сообщает пресс-служба лиги, 38-летний баскетболист стал третьим игроком в истории турнира, кто достиг отметки в 1000 попаданий за карьеру. Ранее это достижение покорялось только Алексею Шведу (1475 реализованных бросков) и Семену Антонову (1100).

Воронцевич играет за «Зенит» с 2024 года. Ранее он выступал за УНИКС, «Пари НН» и ЦСКА. Форвард является 10-кратным чемпионом Единой лиги ВТБ и 3-кратным победителем Евролиги.

