Воронцевич близок к переходу в «Зенит»

Как стало известно «СЭ», «Зенит» находится в завершающей стадии переговоров с трехкратным чемпионом Евролиги Андреем Воронцевичем (36 лет, 207 сантметров). Стороны близки к соглашению.

В завершившемся сезоне форвард выступал за «Пари НН», а в плей-офф присоединился к УНИКСу. В составе казанцев экс-капитан сборной России набирал 5,0 очка, 2,9 подбора и 1,4 передачи.

«Зенит» станет третьим топ-клубом в карьере Воронцевича. В составе ЦСКА Андрей провел 14 сезонов, трижды выиграв Евролигу и девять раз — Единую лигу ВТБ. С УНИКСом Воронцевич взял золото, серебро и бронзу Лиги ВТБ.