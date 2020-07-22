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Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

Вольхин продолжит карьеру в «Зените»

16:43
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«Зенит» подписал контракт с форвардом Игорем Вольхиным. Соглашение 22-летним баскетболистом рассчитано на два года, сообщает сайт команды из Санкт-Петербурга.

По итогам сезона-2019/20 Вольхин вошел в символическую пятерку Суперлиги. Российский форвард принял участие в 2 матчах Единой лиги ВТБ-2019/20 за «Химки», набирая в среднем 4,0 очка и 1,5 подбора.

Дополнительная информация:

http://basket.fc-zenit.ru/news/feed/2020/07/22/igor-volkhin-igrok-bk-zenit/

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