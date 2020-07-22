Вольхин продолжит карьеру в «Зените»

«Зенит» подписал контракт с форвардом Игорем Вольхиным. Соглашение 22-летним баскетболистом рассчитано на два года, сообщает сайт команды из Санкт-Петербурга.

По итогам сезона-2019/20 Вольхин вошел в символическую пятерку Суперлиги. Российский форвард принял участие в 2 матчах Единой лиги ВТБ-2019/20 за «Химки», набирая в среднем 4,0 очка и 1,5 подбора.