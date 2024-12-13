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Сегодня, 18:00

Директор «Енисея» — о прогрессе российских игроков: «Это такой волшебный пинок, которого многие давно ждали»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Руководитель «Енисея» Владимир Петроковский в интервью «СЭ» отметил, что пока не грузит игроков конкретными задачами. С показателем 6-13 красноярцы идут на 10-м месте в Единой лиге ВТБ.

— Как оцените старт сезона? Неплохо идете, учитывая все обстоятельства.

— Ожидали большего количества побед к этому моменту. К сожалению, в некоторых играх нам не повезло. Но самое важное, что не опускаем руки, работаем, двигаемся дальше. Будем надеяться, что улучшим ситуацию.

— В этом году в команде всего два легионера плюс белорусский защитник Владислав Близнюк. Зато русские игроки получают много игровой практики. Вас радует этот момент?

— Хотелось бы, чтобы прогресс наших ребят был более быстрым. Но у каждого игрока свой путь. Поэтому будем надеяться, что этот сезон даст им уверенности в дальнейшей карьере. Наверное, это такой волшебный пинок, которого многие давно ждали.

— От шестого места вас отделяют две победы. Задача остается, как и в прошлом сезоне, — постараться напрямую попасть в плей-офф по итогам регулярки?

—  Мы никогда не грузим игроков конкретными задачами. Наша цель — стараться выиграть как можно больше матчей, использовать свои шансы. А какое место займем в таблице, пока не так важно. Главное, чтобы мы добавляли в качестве, в желании борьбы и в неуступчивости. Игрокам надо заматереть и поверить в себя до конца. Потому что у нас или все одновременно выдают хорошую игру, или все ее коллективно проваливают. В такой ситуации тренеру тяжело найти баланс, средний вектор движения.

Ксавьер Рэтан-Мэйс. «Будем ли подписывать иностранцев? Находимся в режиме ожидания». Интервью босса «Енисея»

«Енисей» второй сезон возглавляет сербский тренер Йовица Арсич.

БК Енисей
Владимир Петроковский
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