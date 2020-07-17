Владимир Ивлев продолжит карьеру в «Парме»

«Парма» и форвард сборной России Владимир Ивлев заключили соглашение на сезон-2020/2021, сообщает пресс-служба клуба.

Перед стартом сезона-2016/17 Ивлев перешел в «Локомотив-Кубань». За 4 года в «Локо» 30-летний форвард провел 145 матчей, стал серебряным призером Еврокубка и победителем Кубка России. В матчах Единой лиги ВТБ минувшего сезона игрок сборной России набирал в среднем 1,7 очка и 2,9 подбора за встречу.