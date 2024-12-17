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Гомельский: «Тимма был суперталантливым игроком, мог выступать на любом уровне и в НБА»

Руслан Минаев
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Комментатор Владимир Гомельский отреагировал на смерть баскетболиста Яниса Тиммы.

С 2015 по 2021 год латвиец выступал в России за «Зенит», «Химки» и УНИКС.

«Янис был суперталантливым баскетболистом. Он мог играть на любом уровне, включая НБА. К сожалению, ряд неверных решений привел к тому, что он практически закончил с баскетболом. Тут уже ничего не сделаешь, это были его решения. Физические данные и техническая оснащенность у Яниса были очень хорошие. Не скажу, что в своем амплуа он был лучшим в Европе, но одним из лучших», — цитирует Гомельского «РБ Спорт».

О смерти латвийца стало известно в ночь на 17 декабря. Ему было 32 года. По информации «Известий», Тимма покончил с собой.

Источник: РБ Спорт
Владимир Гомельский
Янис Тимма
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