Гомельский: «Тимма был суперталантливым игроком, мог выступать на любом уровне и в НБА»

Комментатор Владимир Гомельский отреагировал на смерть баскетболиста Яниса Тиммы.

С 2015 по 2021 год латвиец выступал в России за «Зенит», «Химки» и УНИКС.

«Янис был суперталантливым баскетболистом. Он мог играть на любом уровне, включая НБА. К сожалению, ряд неверных решений привел к тому, что он практически закончил с баскетболом. Тут уже ничего не сделаешь, это были его решения. Физические данные и техническая оснащенность у Яниса были очень хорошие. Не скажу, что в своем амплуа он был лучшим в Европе, но одним из лучших», — цитирует Гомельского «РБ Спорт».

О смерти латвийца стало известно в ночь на 17 декабря. Ему было 32 года. По информации «Известий», Тимма покончил с собой.