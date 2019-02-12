Владе Йованович: "Я горжусь тем, как "Локомотив" провел матч против клуба Евролиги"

Главный тренер "Локомотива" Владе Йованович после матча Единой лиги ВТБ против "Химок" (84:82) отметил, что команда реабилитировалась за предыдущие поражения.

- Очень трудная и очень важная игра для нас. После поражений от АСВЕЛ и ЦСКА нам важно было продемонстрировать реакцию в противостоянии с одним из лидеров Единой лиги ВТБ, - приводит пресс-служба турнира слова Йовановича. - Отчасти это произошло в игре со "Скайлайнерс", но по-настоящему реабилитировались мы именно сегодня. Я рассчитывал на то, что в Химках наш баскетбол станет гораздо лучше, особенно в нападении – и это произошло. Я горжусь тем, как мы провели матч против клуба Евролиги. Поздравляю "Химки" с отличной игрой и своих парней с большой победой!