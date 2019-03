👏🏻 Спасибо, Владе!



Владе Йованович покинул должность главного тренера "Локомотива-Кубань". Благодарим наставника за проделанную работу и желаем удачи в будущей карьере.



Thank you, coach, and good luck! pic.twitter.com/wTC9Rs0kTb