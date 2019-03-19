Владе Йованович покинул пост главного тренера "Локомотива", информирует официальный Твиттер кубанской команды. 45-летний сербский специалист работал в клубе с лета 2018 года.
– Благодарим наставника за проделанную работу и желаем удачи в будущей карьере, – написано в заявлении "Локомотива".
Ранее УНИКС выбил из Кубка Европы "Локомотив" (69:65) в четвертьфинале турнира.
👏🏻 Спасибо, Владе!– LOKO ЛокомотивКубань (@lokobasket) 19 марта 2019 г.
Владе Йованович покинул должность главного тренера "Локомотива-Кубань". Благодарим наставника за проделанную работу и желаем удачи в будущей карьере.
Thank you, coach, and good luck! pic.twitter.com/wTC9Rs0kTb
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