Виталий Фридзон: «Тренер мою роль видит лучше, чем я»

Новичок «Зенита» Виталий Фридзон рассказал, в какой роли видит себя в команде.

— Я знаю, что «Зенит» ставит предельно высокие цели для себя, — цитирует Фридзона сайт команды из Санкт-Петербурга. — Думаю, что подписание игроков в этом году делается с четким планом на сезон, я еду выигрывать и приносить пользу такому клубу, как «Зенит». Думаю, что сейчас с приходом тренера и новых игроков должно все получиться. Я с удовольствием перешел в «Зенит». Почти всех игроков в клубе знаю, как русских, так и иностранных. Играли вместе, пересекался вне площадки. Конечно, знаю тренера, который в Европе на слуху и является одним из лучших тренеров на континенте.

— В какой роли видите себя в команде?

— Думаю, тренер мою роль видит лучше, чем я. Мы с ним уже поговорили, он знает, как меня использовать. Команда новая, поэтому пока не начался сезон — сложно сказать. Игр будет много, как в Лиге ВТБ, так и в Евролиге. В тонусе нужно быть постоянно. Наверное, быть одним целым с командой — вот моя роль. С тем опытом, что есть у меня, можно создать боевой коллектив на сезон.

— Дайте характеристику тем баскетболистам, что уже в составе «Зенита» на предстоящий сезон.

— Дмитрий Хвостов — ум и скорость. Андрей Зубков — сила и юмор. Владислав Трушкин — трудолюб. Денис Захаров — молодой и перспективный. Кевин Пангос — не сталкивался с ним, но, думаю, что он еще нераскрытый талант. Кей Си Риверс — снайпер. Артурас Гудайтис — сила. Алекс Пойтресс — техничный здоровяк. Билли Барон — супер-пистолет. Матеуш Понитка — польский конь. Уилл Томас — опыт и мудрость. Остин Холлинз — физически сильный прыгун. Антон Пушков — веселый и юморной малый, Игорь Вольхин — резкий и напористый.