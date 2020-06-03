Виталий Фридзон покинул «Локомотив-Кубань»
14:12
Капитан сборной России и защитник «Локомотива-Кубани» Виталий Фридзон покинул команду по завершении двухлетнего контракта, сообщает официальный сайт клуба.
34-летний баскетболист провел за команду 24 матча в Еврокубке, где набирал 7,2 очка + 2,6 подбора и 2,1 передачи в среднем за игру. В Единой Лиге ВТБ на счету Виталия 41 матч со средними показателями 8,2 очка, 1,6 подбора и 1,5 передачи за игру.
Спасибо, Виталий!?— LOKO ЛокомотивКубань (@lokobasket) June 3, 2020
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Капитан команды Виталий Фридзон покидает наш клуб после двух лет в Краснодаре.
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Мы выражаем Виталию Валерьевичу огромный респект, благодарим его за эти два года в нашей команде и желаем удачи в будущем! pic.twitter.com/T0EAu2hqxQ
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