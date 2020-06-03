Виталий Фридзон покинул «Локомотив-Кубань»

Спасибо, Виталий!?

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Капитан команды Виталий Фридзон покидает наш клуб после двух лет в Краснодаре.

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Мы выражаем Виталию Валерьевичу огромный респект, благодарим его за эти два года в нашей команде и желаем удачи в будущем! pic.twitter.com/T0EAu2hqxQ