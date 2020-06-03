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Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

Виталий Фридзон покинул «Локомотив-Кубань»

14:12

Капитан сборной России и защитник «Локомотива-Кубани» Виталий Фридзон покинул команду по завершении двухлетнего контракта, сообщает официальный сайт клуба.

34-летний баскетболист провел за команду 24 матча в Еврокубке, где набирал 7,2 очка + 2,6 подбора и 2,1 передачи в среднем за игру. В Единой Лиге ВТБ на счету Виталия 41 матч со средними показателями 8,2 очка, 1,6 подбора и 1,5 передачи за игру.

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