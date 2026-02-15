Фридзон и Паскуаль включены в Зал славы Единой лиги ВТБ

Россияне Виталий Фридзон и Владимир Титоренко, а также испанец Хавьер Паскуаль и серб Никола Милутинов вошли в Зал славы Единой лиги ВТБ, сообщает пресс-служба лиги.

Фридзон выступал за «Химки», ЦСКА, «Локомотив-Кубань», «Зенит», «Автодор» и является семикратным чемпионом Лиги ВТБ (2011, 2014-2018, 2022). Он четыре раза принимал участие в Матче всех звезд (2019-2021, 2023) и остается его рекордсменом по очкам за игру (57 очков в 2021 году).

Паскуаль стал чемпионом Единой лиги в сезоне-2021/22 в качестве главного тренера «Зенита», также он дважды признавался «Тренером года» в чемпионате (2021, 2025). Испанец покинул питерскую команду в июне 2025 года и в ноябре возглавил «Барселону».

Милутинов играл в лиге за ЦСКА с 2020 по 2023 год и вместе с московской командой выиграл турнир в сезоне-2020/21. Серб занимает второе место по сделанным дабл-даблам (32) в истории Единой лиги ВТБ.

Титоренко — один из ведущих архивариусов по статистике и наследию советского и российского баскетбола. Он был инициатором первого Матча всех звезд советского баскетбола (1990).