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Сегодня, 12:16

Винс Хантер избежал серьезной травмы

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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По информации «СЭ», центровой БК «Зенит» Винс Хантер избежал серьезной травмы и в ближайшее время приступит к полноценным тренировкам в составе команды.

Один из лидеров сине-бело-голубых получил повреждение колена в начале третьей четверти матча Единой лиги ВТБ с ЦСКА, столкнувшись с защитником армейцев Мело Тримблом. Центровой не смог продолжить матч с армейцами (7 декабря), а также пропустил игру с «Астаной» (11 декабря).

В этом сезоне Лиги ВТБ Хантер набирает 8,1 очка, 5,0 подбора, 1,1 передачи и 1,5 перехвата в среднем за игру.

БК Зенит
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