Вице-президент «Локомотива» считает начало нового сезона в октябре является идеальным сценираем

Вице-президент баскетбольного «Локомотива» Гинас Руткаускас хочет, что новый сезон в Единой лиге ВТБ начался в октябре. По его мнению, это идеальный сценарий.

— Насколько обидным для вас было досрочное завершение сезона Единой лиги?

— У всех клубов этот сезон получился скомканным из-за пандемии COVID-19. Мы не исключение. Команда набрала отличный ход после возвращения Евгения Пашутина на пост главного тренера. Мы шли на третьем месте в турнирной таблице и вполне могли удачно выступить в плей-офф и вернуться в Евролигу по спортивному принципу. Увы, теперь мы уже не узнаем, как всё могло сложиться.

— Вы врач по первому образованию. Есть предположения, когда все может вернуться в привычное русло?

— Хорошо было бы, если бы мы смогли начать новый сезон в октябре, как обычно. На мой взгляд, это идеальный сценарий.

— Евролига планирует доиграть свои турниры летом...

— Не очень бы хотел говорить на эту тему, но ведь границы перекрыты. В каждой стране разные ситуации. В тех же Италии и Испании очень много жертв. Не думаю, что туда можно будет летать в июне или июле. Поэтому не очень понятно, как Евролига хочет доиграть сезон. Провести все матчи в одном городе? Сложный сценарий.

Понимаете, мы сидим на карантине до 30 апреля. Но кто скажет точно, что 1 мая ты не заразишься новым вирусом. Думаю, что понимание по поводу вакцины будет через 2-3 месяца, хотя эксперты и говорят о более долгих сроках ее разработки.