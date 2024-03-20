Вергун рассказал, кем из своих воспитанников он гордится

Главный тренер «Уралмаша» Ростислав Вергун в интервью «СЭ» прокомментировал главные принципы своей работы.

— Что скажете об атмосфере на «Финале четырех» Кубка России в Екатеринбурге?

— Это не передать словами. Потрясающие чувства, особенно когда ты сам являешься участником этого процесса. Играешь против команды Паскуаля при такой поддержке. Иногда кажется, что это большой сон.

— Потому что ваш путь к этому был тернистый?

— Начну издалека. Я никому не разрешаю бить баскетбольный мяч ногой. Если кто-то так делает, выгоняю с тренировки. Надо понимать его ценность. Мне никто ничего не обещал. Ни сборную, ни «Уралмаш». Я просто честно любил нашу игру. Экономил деньги, чтобы купить шоколадку для уборщицы, которая включала лампочку в спортзале (чтобы была возможность подольше побросать в кольцо). Экономил на транспорте и шел пешком, чтобы сэкономить деньги. И это привело меня сюда.

Я хочу, чтобы все поняли, как много эта игра дает нам. Не все будут играть в НБА, не все будут выступать на уровне Единой лиги, но баскетбол даст тебе друзей, волю, дисциплину. Пользуясь случаем, хочу обратиться к детским тренерам. Все мы хотим выиграть медаль того или иного турнира, но наша задача прежде всего — воспитать достойных людей. Через эту прекрасную игру, лучшую в мире, мы в состоянии развить личность ребенка.

— Гордитесь кем-то из своих воспитанников?

— Недавно у меня был интересный диалог с Женей Белянковым (форвард «Енисея», участник данк-контеста Матча звезд-2024 Единой лиги. — Прим. «СЭ»). Он говорит: «Тренер, вы правда думаете, что игроки слушают все, что вы рассказываете?» — «Но ты же слушал?» — «Не всегда». — «Через раз?» — «Наверное, через три». Посмеялись, но потом он серьезно говорит: «Я благодарен Богу, что впитывал информацию от вас». И сейчас он живет нормальной жизнью, играет важную роль в клубе, который смог пробиться в топ-6 Лиги ВТБ. Хотя изначально условия для роста у него были не самые лучшие. И это мягко говоря.

Когда такое слышишь, то понимаешь, что это дороже любой медали. Я рад за Влада Близнюка, за Максима Салаша, которые пошли на повышение после «Минска». Когда я закончу карьеру, то смогу сказать, что не тратил время, а делал вещи, которые принесли кому-то пользу. Я готов делиться. Мне очень комфортно в этой роли. И сейчас ситуация располагает меня к работе, я полон энергии, чтобы приносить пользу уже на новом месте, — сказал Вергун «СЭ».

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