Белорусский центровой Владимир Веремеенко официально стал игроком «Цмоки-Минск». Последней командой 35-летнего баскетболиста был кипрский АЕК, сообщает официальный сайт белорусского клуба.

— Я тренировался на протяжении лета поэтому, когда позвонили с таким предложением — не отказался. Разговор о такой возможность был еще в прошлом году, а сейчас все сложилось, и я приехал, — сказал Веремеенко.

Если говорить о партнерах и команде, то я знаю некоторых ребят, против которых доводилось играть. Ну а выводы о команде можно будет сделать чуть позже. Я же буду на максимуме своих возможностей отдаваться команде и клубу.

Выступая за АЕК, средние показатели Веремеенко составили 10,3 очка и 8,7 подбора за игру.