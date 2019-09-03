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Веремеенко официально стал игроком «Цмоки-Минск»

17:28
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Белорусский центровой Владимир Веремеенко официально стал игроком «Цмоки-Минск». Последней командой 35-летнего баскетболиста был кипрский АЕК, сообщает официальный сайт белорусского клуба.

Я тренировался на протяжении лета поэтому, когда позвонили с таким предложением — не отказался. Разговор о такой возможность был еще в прошлом году, а сейчас все сложилось, и я приехал, — сказал Веремеенко.

Если говорить о партнерах и команде, то я знаю некоторых ребят, против которых доводилось играть. Ну а выводы о команде можно будет сделать чуть позже. Я же буду на максимуме своих возможностей отдаваться команде и клубу.

Выступая за АЕК, средние показатели Веремеенко составили 10,3 очка и 8,7 подбора за игру.

Дополнительная информация

http://bc-tsmoki.by/ru/novyi-czentr-u-nashaj-kamandze

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