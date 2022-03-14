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Перасович: «УНИКС показал отличную игру в защите, но не могу сказать того же о нападении»

Перасович оценил игру УНИКСа в матче с «Нижним Новгородом»
Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победу над «Нижним Новгородом» (50:65) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Игра с «Нижним Новгородом» была крайне важна для нас. Мы показали сегодня отличную борьбу в защите: переиграли соперника на подборе, перехватывали мяч. Не могу сказать того же о нападении. В нашем составе произошли серьезные изменения, поэтому в атаке мы не показываем тот же баскетбол, который показывали на протяжении сезона. Тем не менее, мы одержали хорошую командную победу», — приводит слова Перасовича сайт клуба.

В турнирной таблице Единой лиги ВТБ УНИКС занимает 1-е место, одержав 14 побед в 16 матчах.

Источник: https://www.unics.ru/news/novosti-komandy/?id=14032022
БК Нижний Новгород
БК УНИКС
Велимир Перасович
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