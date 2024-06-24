Велимир Перасович останется главным тренером УНИКСа

Президент УНИКСа Евгений Богачев подтвердил «СЭ», что клуб договорился о продлении контракта главного тренера команды Велимира Перасовича.

«Велимир продолжит руководить нашей командой в следующем сезоне. Это хорошая новость, которая поможет нам в дальнейшей работе в межсезонье», — рассказал «СЭ» Богачев.

59-летний хорватский специалист возглавил УНИКС летом 2021 года. В сезоне-2022/23 казанцы под руководством Перасовича впервые выиграли Единую лигу ВТБ. В завершившемся сезоне команда не смогла защитить титул, уступив в финальной серии ЦСКА (1-4).