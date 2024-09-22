Перасович: «Надеяться на победу над ЦСКА при таком низком проценте реализации трехочковых бросков и делая 15 потерь — крайне тяжело»

Главный тренер УНИКС Велимир Перасович прокомментировал поражение от ЦСКА (55:71) в первом матче сезона Единой лиги ВТБ.

«Поздравляю ЦСКА с победой. Они сыграли лучше нас, преимущественно в концовке третьей и последней четвертях. Мы старались и прилагали усилия, но все равно провели плохой матч. Противостоять в гостях команде уровня ЦСКА и надеяться на победу при таком низком проценте реализации трехочковых бросков и делая 15 потерь – крайне тяжело. Несмотря на все наши усилия под щитом и в защите, этого оказалось недостаточно, чтобы одолеть сильного соперника. Подобные ситуации случаются, и нам необходимо работать над улучшением игры. Стоит помнить, что сезон только начался.

Отмечу, что в составе УНИКСа отсутствуют трое травмированных игроков, которые, вернувшись в строй, предоставят нам больше возможностей как в обороне, так и в атаке. Безусловно, заменить талантливого Нено Димитриевича очень непросто, однако мы способны найти альтернативные пути к победе. На Суперкубке мы уже продемонстрировали, что это нам по силам», – цитирует пресс-служба клуба Перасовича.

Следуюший матч ЦСКА проведет 25 сентября против «Уралмаша», а УНИКС 26 сентября сыграет с «Самарой».