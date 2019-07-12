ВЭФ покидает Единую лигу ВТБ

Количество команд в Единой лиге ВТБ уменьшится с 14 до 13 в связи с уходом чемпиона Латвии — ВЭФа. Рижский клуб сосредоточится на выступлении во внутреннем первенстве и Лиге чемпионов.

– В клубе решили сосредоточиться на выступлении в Лиге чемпионов и чемпионате Латвии, – пояснил "Известиям" источник в ВЭФе. – В этом году руководству не удалось привлечь дополнительные источники финансирования, поэтому играть на три фронта не представляется возможным. При этом ВЭФ не прощается с Единой лигой. Через сезон команда, возможно, вновь заявится на турнир.

Единая лига ВТБ: турнирная таблица регулярного чемпионата, расписание и результаты матчей