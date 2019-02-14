ВЭФ победил "Зенит" на последних секундах второго овертайма

ВЭФ на выезде обыграл "Зенит" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ - 102:101. Игра завершилась в двух овертаймах. За 4 секунды до конца защитник рижан Глен Кози реализовал трехочковый бросок и установил окончательный счет.

Самым результативным игроком встречи стал центровой "Зенита" Джален Рейнолдс, который набрал 32 очка.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

"Зенит" (Санкт-Петербург) - ВЭФ (Рига) - 101:102 2ОТ (15:14, 21:20, 24:19, 14:21, 11:11, 16:17)

14 февраля. Санкт-Петербург. "СИБУР-Арена".